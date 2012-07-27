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Пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте
Сегодня, 12:06
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Пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте

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Мужчина напал на ребенка около парадной.

В четверг, 25 августа, в Петербурге пожилой мужчина приставал  ребенку около парадной. Инцидент произошел на Гражданском проспекте.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратилась мама пострадавшей 10-летней девочки. По словам женщины, извращенец развратил ее дочь. 

Полицейские по "горячим следам" поймали злоумышленника. Им оказался 66-летний житель города. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот.

Фото: Piter.tv

Теги: гражданский проспект, педофил, пенсионер домогался до девочки, полицейские
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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