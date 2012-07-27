Пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте

Мужчина напал на ребенка около парадной.

В четверг, 25 августа, в Петербурге пожилой мужчина приставал ребенку около парадной. Инцидент произошел на Гражданском проспекте.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратилась мама пострадавшей 10-летней девочки. По словам женщины, извращенец развратил ее дочь.

Полицейские по "горячим следам" поймали злоумышленника. Им оказался 66-летний житель города. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Металлистов петербурженка ударила пьяного мужа ножом в живот.

Фото: Piter.tv