Мужчина, который вел интимную переписку с семилетней петербурженкой, заключен под стражу

35-летнего фигуранта задержали в Пермском крае накануне.

В Петербурге в отношении мужчины, которого обвиняют в преступлении по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 26 сентября.

Напомним, 35-летнего фигуранта задержали в Пермском крае накануне. Он вел интимную переписку с семилетней жительницей Северной столицы с июля по сентябрь текущего года.

В ходе онлайн-общения злоумышленник отправлял потерпевшей сообщения интимного характера, требуя от нее видео и фото схожего содержания. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее на Piter.TV: задержан таксист, который приставал к несовершеннолетней на проспекте Солидарности.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу