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Мужчина, который вел интимную переписку с семилетней петербурженкой, заключен под стражу
Сегодня, 15:45
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Мужчина, который вел интимную переписку с семилетней петербурженкой, заключен под стражу

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35-летнего фигуранта задержали в Пермском крае накануне.

В Петербурге в отношении мужчины, которого обвиняют в преступлении по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 26 сентября. 

Напомним, 35-летнего фигуранта задержали в Пермском крае накануне. Он вел интимную переписку с семилетней жительницей Северной столицы с июля по сентябрь текущего года. 

В ходе онлайн-общения злоумышленник отправлял потерпевшей сообщения интимного характера, требуя от нее видео и фото схожего содержания. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее на Piter.TV: задержан таксист, который приставал к несовершеннолетней на проспекте Солидарности. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: интимная переписка, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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