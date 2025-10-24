  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка обвинила пожилого француза в интимной переписке с ее пятилетней дочкой
Сегодня, 16:54
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обвинила пожилого француза в интимной переписке с ее пятилетней дочкой

0 0

Отмечается, что злоумышленник – новый супруг бабушки девочки.

Жительница Петербурга обвинила пожилого гражданина Франции в интимной переписке с ее пятилетней дочерью. По словам женщины, мужчина намеренно отправил ребенку фотографию интимного характера, пишет "Бриф24"

Отмечается, что злоумышленник – новый супруг бабушки девочки, у него были контакты семьи. Спустя день иностранец удалил отправленное сообщение, но мать ребенка сделала скриншот. Горожанка собирается обратиться в полицию и Интерпол. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину из Лодейного Поля подозревают в растлении двух племянниц сожительницы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: интимная переписка, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии