Петербурженка обвинила пожилого француза в интимной переписке с ее пятилетней дочкой

Отмечается, что злоумышленник – новый супруг бабушки девочки.

Жительница Петербурга обвинила пожилого гражданина Франции в интимной переписке с ее пятилетней дочерью. По словам женщины, мужчина намеренно отправил ребенку фотографию интимного характера, пишет "Бриф24".

Отмечается, что злоумышленник – новый супруг бабушки девочки, у него были контакты семьи. Спустя день иностранец удалил отправленное сообщение, но мать ребенка сделала скриншот. Горожанка собирается обратиться в полицию и Интерпол.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину из Лодейного Поля подозревают в растлении двух племянниц сожительницы.

Фото: Piter.TV