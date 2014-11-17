В Пермском крае задержали мужчину, который вел интимную переписку с 7-летней

Злоумышленник доставлен в Санкт-Петербург.

В городе Березники Пермского края накануне, 25-го сентября, был задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 7-летней девочки из Петербурга. Злоумышленник вел с ней интимную переписку, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следствия, подозрительное интернет-общение 35-летнего мужчины с девочкой велось с июля по сентябрь 2024-го года. В ходе онлайн-переписки педофил отправлял ей сообщения интимного характера, требуя от малолетней девочки видео- и фотосообщения схожего содержания.

Подозреваемый задержан и доставлен в Петербург. Ему предъявили обвинение, и мужчина полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу