Задержан таксист, который приставал к несовершеннолетней на проспекте Солидарности

Следствием было возбуждено уголовное дело о совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.

Накануне стало известно о задержании таксиста, который, по версии следствия, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки; происходило это 22-го сентября в салоне рабочего автомобиля злоумышленника на проспекте Солидарности, – об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Подозреваемый был задержан; им оказался 45-летний гражданин Узбекистана. Ему предъявлено обвинение, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит дополнительные действия, направленные на установление большего числа обстоятельств преступления.

Ранее мы сообщали об избрании меры пресечения в отношении педофила, который пытался домогаться 13-летней девочки в доме на улице Ворошилова.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.