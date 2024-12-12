Петербуржца отправили в СИЗО за интимную переписку с девочкой, не достигшей 12 лет

Мужчина был осведомлен о ее возрасте.

Суд Приморского района Северной столицы избрал меру пресечения в отношении местного жителя, которого уличили в ведении откровенной интернет-переписки с несовершеннолетней, которой меньше 12-ти лет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в следствии, фигурант уголовного дела (132 УК РФ) в том числе присылал девочке интимные фотографии через чат в социальной сети. О возрасте своей адресатки мужчина был осведомлен. Вину в произошедшем он не признал.

У суда обвиняемый просил запрет определенных действий или домашний арест. Судья отказал, избрав вместо того стражу до 4 апреля.

Ранее мы рассказывали, что растливший двух несовершеннолетних петербуржец получил 5 лет в ИК строгого режима.

Фото: Piter.TV