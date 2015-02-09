Под стражу до 10 июня отправлен насильник из Невского района

Его жертвой стала девушка 2003 года рождения.

Невский районный суд Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Романа Дюнашсементо, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ), – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Накануне фигурант уголовного дела был задержан. Вчера же ему предъявили обвинение. Против выбора меры пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня злоумышленник и его защита не возражали. Мужчина был отправлен в СИЗО на 1 месяц и 27 суток.

Жертвой подозреваемого в изнасиловании стала девушка 2003 года рождения. Весь процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее мы рассказывали, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель были арестованы по подозрению в мошенничестве. Речь, предположительно, идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Как полагают в следствии, ущерб бюджету области составил порядка 800 млн рублей. СК намерен добиваться отправления бывших чиновников под стражу.

Фото: Piter.TV