Появилось видео задержания петербуржца, который вел интимную переписку с 12-летней девочкой

От противоправных действий фигуранта в разные периоды времени пострадали еще несколько несовершеннолетних девочек.

МВД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало видео задержания подозреваемого в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Правоохранителями 5 марта был задержан 43-летний житель Приморского района. По оперативным данным, в период с ноября 2023 года по март 2024 года задержанный, используя аккаунт социальной сети, вступил в переписку с 12-летней девочкой, в процессе общения с которой совершал в отношении нее противоправные действия сексуального характера. По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе обыска, проведенного по адресу проживания фигуранта, полицейские обнаружили и изъяли 10 мобильных телефонов, 4 ноутбука и 4 сим-карты, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

Сведения, содержащиеся в мессенджерах подозреваемого, а также в переписках социальных сетей свидетельствуют о том, что от противоправных действий фигуранта в разные периоды времени пострадали еще несколько несовершеннолетних девочек.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области