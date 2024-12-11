43-летний петербуржец подозревается в развращении более 50 детей в интернете

Он переписывался с несовершеннолетними на интимные темы, вынуждал присылать фотографии в обнажённом виде.

Петербургский 43-летний мужчина, работающий водителем, развращал детей через интернет. Только на сегодня установлено более полусотни его жертв в возрасте от 8 до 14 лет, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Петербуржец попался полицейским 5 марта. Было установлено, что с ноября 2023 до марта 2024 года мужчина в интернете совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой в 2023 году было 11 лет. Он вел с ней переписку сексуального характера, вынуждал ребенка присылать фотографии в обнажённом виде. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 32 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

На данный момент установлено более 50 потерпевших детей в возрасте от 8 до 14 лет. При обыске в квартире подозреваемого на проспекте Авиаконструкторов изъяты 10 мобильных телефонов, на которых обнаружена переписка сексуального характера с несовершеннолетними, фото- и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних, 4 ноутбука, 4 сим-карты.

Подозреваемый задержан.

Петербургский адвокат, снимавший порно с 7-летней дочкой, заключен под стражу до 18 апреля.

Фото: Piter.tv