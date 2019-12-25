Петербургский адвокат, снимавший порно с 7-летней дочкой, заключен под стражу до 18 апреля

Расследование дела находится на особом контроле в прокуратуре города.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего адвоката. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый совершил в отношении 7-летней дочери насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с её участием.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 18 апреля 2025 года.

Расследование дела находится на особом контроле в прокуратуре города.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу