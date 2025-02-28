Петербуржец подозревается в съемках порно с участием 7-летней дочери

Ему предъявили обвинение по двум уголовным делам.

Полицейскими Красногвардейского района задержан мужчина за противоправные действия сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 февраля поступили материалы уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч.4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч.2 ст.242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), по факту систематических противоправных действий в отношении 7-летней девочки по месту ее проживания в квартире дома 3 по улице Строителей в Зеленогорске.

По данным следствия, мужчина совершал в отношении 7-летней дочери, насильственные действия сексуального характера, а также производил фото и видеосъемку порнографических материалов с ее участием.

Сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками полиции Красногвардейского района 27 февраля в квартире дома 3 по улице Строителей задержан 35-летний отец девочки, который полностью изобличен в совершении вышеуказанного преступления.

Петербуржец 27 февраля был задержан, следователем ему предъявлено обвинение.

В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого изъято: 9 флеш-карт, 3 CD-диска, 2 жестких диска, часы Apple Watch, ноутбук, 3 мобильных телефона.

Ещё один петербуржец проведет 12 лет в колонии за непристойные переписки с детьми.

Видео: МВД по СПб и ЛО