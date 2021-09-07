Растливший двух несовершеннолетних петербуржец получил 5 лет в ИК строгого режима

Он признал свою вину.

Городской суд Северной столицы огласил приговор в отношении Валерия Ахрема. Его признали виновным в растлении двух несовершеннолетних потерпевших. Свою вину фигурант дела признал, – данные Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Процесс проходил в закрытом режиме. Его результатом стало вынесение Ахрему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемому также запрещено заниматься деятельностью, которая связана с работой с несовершеннолетними детьми в любой организационно-правовой форме, а также заниматься вместе с ними трудовой деятельностью. Срок запрета – 5 лет.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полицейский похитил у погибшего карту и купил продукты с пивом.

Фото: Piter.TV