Педофил из Пскова снимал детское порно в петербургском хостеле

Одной из жертв преступника стала 10-летняя девочка.

Во вторник, 19 февраля, в полицию обратилась 31-летняя жительница Петербурга и заявила, что 41-летний мужчина совратил ее 10-летнюю дочь, ученицу четвертого класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, инцидент произошел 14 февраля в хостеле на 24-й линии Васильевского острова. Свои действия педофил снимал на видео, которое впоследствии выложил в сеть.

Подозреваемого немедленно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет " и "Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица ".

Известно, мужчина приехал в Петербург из Псковской области. Он был ранее судим. Следователи будут искать других жертв педофила.

Ранее мы писали, что задержан педофил, напавший на 15-летнюю девочку на Новоизмайловском.

Фото: Piter.TV