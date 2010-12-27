Задержан педофил, напавший на 15-летнюю девочку на Новоизмайловском

В Московском районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. По версии полиции, местный житель напал на несовершеннолетнюю девочку около парадной дома по Новоизмайловскому проспекту. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 14 февраля. Пострадавшей оказалась 15-летняя школьница. В преступлении обвиняется 33-летний петербуржец. Он применил физическую силу, чтобы обездвижить жертву и удовлетворить свои потребности.

Напомним, что суд удовлетворил мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС.

Фото: Piter.tv