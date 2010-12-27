Суд удовлетворил мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

По решению суда ФНС прекращает делопроизводство против "Метростроя". Таким образом представитель власти удовлетворил просьбу сторон о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщает пресс-служба "Метростроя". Ранее документы были подписаны с обеих сторон.
Напомним, что генеральный директор компании Николай Александр обратился днем 19 февраля к рабочим, которые ждут зарплату за декабрь. Спикер отметил, что после судебного заседания станут известны сроки,по которым предприятие может рассчитаться с сотрудниками СМУ-13, СМУ-15, СМУ-11.
В ближайшее время налоговая инспекция должна отозвать инкассо со счетов ОАО "Метрострой", после чего компания начнет вести плановую финансовую деятельность.
комментирует ситуацию пресс-служба компании
Ранее Piter.tv писал о том, что ФНС взыскала со строительной компании "Верфау" 14 млн рублей задолженности.
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