Россиянам объяснили, почему дети получают налоговые уведомления

При этом самостоятельно платить начисленный налог ребенок не должен.

Дети, которые имеют в собственности земельные участки и недвижимость, являются налогоплательщиками. Поэтому им приходят письма о необходимости заплатить налог, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В ФНС объяснили, что фактически оплату от имени несовершеннолетних могут проводить только родители, опекуны или законные представители. Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет имеет право сам совершать сделки, но с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя.

Кроме того, налоговый статус определяется не возрастом владельца, а самим фактом собственности. Поэтому ребенок становится плательщиком налога на имущество или землю, когда он получает соответствующее право. Собственность у несовершеннолетнего может появиться разными способами. Например, ребенок получил её в подарок или стал владельцем доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала.

Ранее мы сообщали, что жители Петербурга и Ленобласти смогут оплачивать налоги прямо на почте.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)