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ФНС взыскала со строительной компании "Верфау" 14 млн рублей задолженности
Сегодня, 11:54
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lesjasap

ФНС взыскала со строительной компании "Верфау" 14 млн рублей задолженности

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Строительная компания "Верфау" выплатила 14 миллионов рублей, которые организация задолжала взыскателю. Об этом сообщают пресс-служба ФНС по региону. По данным ведомства, исполнительный документ направлен в Дзержинский отдел по Центральному району судебным приставам.

На заседании суда ответчик пытался объяснить, что частично погасил долг перед взыскателем напрямую. Однако, представители закона объяснили, что гасить задолженность необходимо полностью. На оставшуюся часть долга в шесть миллиона рублей наложили сбор в размере 400 тысяч рублей. Чтобы не доводить ситуацию до неразрешимого положения, долг решено было выплатить в полном объеме.

Напомним, что дело главы "Компании Усть-Луга" об отмывании денег возвращено прокурору.

Фото: Piter.tv

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Теги: верфау, налоговая служба, фнс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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