Дело главы "Компании Усть-Луга" об отмывании денег возвращено прокурору

Суд вернул уголовное дело, чтобы специалисты доработали доказательную базу.

Экс-главе совета директоров "Компании Усть-Луга" вынесена мера пресечения до 20 июня 2019 года. Валерий Израйлит пробудет под стражей, пока прокуратура доработает уголовное дело для предоставления в суд. Такое решение вынесли в Смольнинской районной инстанции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

В рамках слушания одна из сторон заявила о желании переноса рассмотрения дела в Дзержинский районный суд. Напомним, что петербургского предпринимателя считают виновным в отмывании денежных средств. Согласно материалам следствия, Израйлит переводил российскую валюту в иностранную, а после переводил деньги на счета нерезидентов фирмы. При этом фигурант использовал подложную документацию.

Фото: Piter.tv