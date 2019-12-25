  1. Главная
В США россиянина обвинили в отмывании денег
Сегодня, 11:52
В США россиянина обвинили в отмывании денег

В Минюсте рассказали о причастности Николая Бузолина к криминальной схеме.

Американские власти обвинили гражданина России Николая Бузолина в отмывании 1,2 миллиона долларов. Соответствующими данными поделились иностранные чиновники из министерства по юстиции в США.  Согласно сведениям от профильной структуры, 38-летний мужчина участвовал в криминальной схеме, по которой  зарегистрированная на территории Хьюстона компания Verisola Inc. подавала фиктивные заявки MAO на оплату медицинского оборудования, которое на в реальности пациентам не поставлялось.

Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, состоялось первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в отмывании более 1,2 миллиона долларов, полученных от мошеннической схемы, направленной против организаций Medicare Advantage (MAO).

заявление от Минюста США

Слпдственные органы считают, что Николай Бузолин и его сообщники перевели за границу не менее 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошенничества.  Если россиянин будет признан виновным, то ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото: pxhere.com

