Интерпол: красноярский экс-депутат Гольдман может быть в Мексике

Глава МВД по Красноярскому краю рассказал, что в суд дело будет направлено в начале 2026 года.

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, объявленный ранее в международный розыск по уголовному делу об обмане вкладчиков сельскохозяйственного кооператива на более чем два миллиарда рублей, может находиться на территории Мексики. Начальник ГУ МВД России по российскому региону сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" о том, что все следственные действия по расследованию о мошенничестве по факту обращений кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" завершены. Известно, что установленный материальный ущерб оценивается в размере чуть более двух миллиардов рублей. В тоже время арестованное имущество экс-политика оценивается в три миллиарда рублей

Судя по Интерполу, есть основания полагать, что он в Мексике...М ы планируем, найдем или не найдем его, в первом квартале 2026 года направить дело в суд.. Александр Соловьёв, глава ГУ МВД по региону

Напомним, что в ноябре 2023 года Роман Гольдман был объявлен в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела. С 31 января 2024 года его объявили в международный розыск, а в феврале того же года заочно арестовали по постановлению Центрального районного суда города Красноярска. Кроме расследования о мошенничестве с деньгами вкладчиков, где потерпевшими проходят около 1,5 тысяч человек, Роман Гольдман являлся фигурантом другого уголовного дела. В том криминальном эпизоде речь шла о небрежном хранении оружия, повлекшем за собой гибель человека. За это правонарушение его в 2023 году досрочно лишили депутатских полномочий На должности законодателя Красноярского края мужчина находился с 2011 года. Летом 2025 года в отношении предпринимателя было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз ему инкриминируют отмывание денежных средств в размере более 40 миллионов рублей.

Фото и видео: Telegram / МВД 24