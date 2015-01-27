Гражданина РФ, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, депортировали из США

Мужчина не вернул потерпевшей свыше 123 млн рублей.

Российский гражданин депортирован с американской территории по инициативе Генеральной прокуратуры нашей страны. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства через официальный Telegram-канал. Известно, что речь идет о Заире Сямиуллине.Мужчина обвиняется властями по части 4 статьи 15 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.

Следственные органы считают, что злоумышленник ввел в заблуждение потерпевшую и предложил ей инвестировать денежные средства в якобы выгодные бизнес-проекты в области производства пищевой продукции и пластиковых труб. За 2010 и 2012 года женщина перечислила аферисту более 123 миллионов рублей. Затем Заир Сямиуллин скрылся от нее, не вернув денежные средства. После этого гражданина объявили в международный розыск. Некоторое время позже из США поступили данные о рассмотрении местными компетентными органами уголовного дела о нарушении подозреваемым иммиграционного законодательства страны. Генпрокуратура России предоставила иностранным партнерам необходимые сведения. Утром, декабря, мужчина был задержан в аэропорту "Домодедово" правоохранительными органами для привлечения к ответственности.

Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России