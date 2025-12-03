Экс-губернатора Фургала приговорили к 25 годам тюрьмы

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам тюремного заключения по совокупности двух дел. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Фургала признали виновным в совершении целого ряда преступлений, среди которых, в частности, организация преступного сообщества. Отмечается, что с помощью подконтрольных фирм экс-губернатор Хабаровского края с соучастниками оформил заведомо невозвратные кредиты, а полученные денежные средства легализовал. Размер ущерба превысил 2 млрд рублей.
С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры РФ суд приговорил Фургала к 25 годам лишения свободы. Его соучастники осуждены на сроки до 20 лет.Ранее мы сообщали, что осужденный пожизненно "ангарский маньяк" получил еще 10 лет за два убийства. Видео: Генпрокуратура России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все