Сегодня, 14:55
Экс-губернатора Фургала приговорили к 25 годам тюрьмы

Его признали виновным в совершении целого ряда преступлений.

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 25 годам тюремного заключения по совокупности двух дел. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Фургала признали виновным в совершении целого ряда преступлений, среди которых, в частности, организация преступного сообщества. Отмечается, что с помощью подконтрольных фирм экс-губернатор Хабаровского края с соучастниками оформил заведомо невозвратные кредиты, а полученные денежные средства легализовал. Размер ущерба превысил 2 млрд рублей.

С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры РФ суд приговорил Фургала к 25 годам лишения свободы. Его соучастники осуждены на сроки до 20 лет.

Ранее мы сообщали, что осужденный пожизненно "ангарский маньяк" получил еще 10 лет за два убийства. Видео: Генпрокуратура России
