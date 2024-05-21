Экс-полицейский получил 4 года за взятки от мигрантов в Петербурге

В Петербурге вынесли приговор полицейскому за помощь нелегалам.

В Северной столице вынесен приговор бывшему сотруднику органов внутренних дел, уличенному в коррупции. Фигурант проходил по делу о получении крупных взяток за нелегальный доступ к служебным базам данных.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, экс-полицейский занимал должность оперативного дежурного в 66 отделе полиции Красногвардейского района. В марте 2022 года он договорился с некой гражданкой Т., чье дело выделено в отдельное производство, о систематической передаче ей сведений об иностранцах.

Для выполнения задачи мужчина задействовал своего подчиненного, не посвящая того в преступные планы. Помощник, используя личный доступ к информационным ресурсам МВД, по указанию начальника получал персональные данные мигрантов. Впоследствии фигурант переправлял сведения заказчице. Всего таким образом были собраны сведения как минимум на десятерых иностранных граждан, что способствовало их нелегальному нахождению в стране.

Суд признал бывшего стража порядка виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный выплатит штраф в размере 740 740 рублей, что вдвое превышает сумму полученных взяток, и на пять лет лишится права занимать должности в правоохранительной системе.

Фото: Piter.TV