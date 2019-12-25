Осужденный пожизненно "ангарский маньяк" получил еще 10 лет за два убийства

Михаил Попков признан виновным по криминальному эпизоду с двойным убийством.

Ангарский городской суд приговорил местного маньяка Михаила Попкова еще к десяти годам заключения в колонии особого режима за двойное убийство, совершенное фигурантом расследования в 2008 году. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении прокуратуры по Иркутской области. Известно, что инстанция приговорила 61-летнего подозреваемого по пункту"а" части 2 статьи 105 УК РФ.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. заявление от прокуратуры РФ

Напомним, что Михаил Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства, совершенные в период с 1990-2010 года. Мужчина совершал преступления на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, а также в местных пригородах. Он являлся сотрудников дежурной части ОВД по Центральному району города Ангарска. Злоумышленник высматривал своих жертв ночью на улицах, а затем предлагал женщинам подвезти их до дома. Иногда это происходило на служебной машине. Тела погибших с признаками сексуального насилия находили случайные люди в лесах, на обочинах автомобильных дорог и на кладбищах.

"Ангарский маньяк" останется в иркутском СИЗО.

Фото: Следственный комитет России