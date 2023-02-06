"Ангарский маньяк" останется в иркутском СИЗО

Михаил Попков написал еще одну явку с повинной.

Суд в Ангарске оставил маньяка Михаила Попкова в иркутском СИЗО в связи с расследованием нового дела об убийстве двух женщин. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Иркутской областной прокуратуры. Известно, что ожидая в СИЗО, куда мужчину перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал пожизненный срок, приговора по делу об убийстве, совершенном в 2011 году, злоумышленник написал явку с повинной. Он признался государственному обвинению, что в 2008 году убил еще двух женщин. Теперь подозреваемому предъявлено обвинение, свою вину в преступлении он признал. Следственный комитет ходатайствовал перед судом о том, чтобы Михаил Попков оставался под арестом для проведения необходимых следственных действий.

С учетом мнения прокуратуры Ангарска судом ходатайство следствия удовлетворено. сообщение местной прокуратуры

Напомним, что бывший милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено еще в 2015 году, мужчину признали виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения вердикта россиянин сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен фигуранту расследования в декабре 2018 года. Уже находясь в заключении, маньяк признался в новых аналогичных преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Михаила Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух человек.. В январе 2023 года Следственный комитет уведомил, что подозреваемый написал новые явки с повинной. В документах мужчина указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу суд приговорил Попкова к десяти годам в колонии особого режима. В общей сложности "ангарский маньяк" на текущий момент сужден за убийство 86 женщин и покушение на убийство трех женщин.

"Ангарского маньяка" обвинили в убийстве еще двух женщин.

Фото: Следственный комитет России