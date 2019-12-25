"Ангарского маньяка" обвинили в убийстве еще двух женщин

Михаил Попков признал вину полностью.

"Ангарский маньяк" признал вину в убийстве еще двух человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение. Специалисты полагают, что в августе 2008 года мужчина подъехал на автомобиле к участку местности, расположенном на Московском тракте в Ангарске. Там он встретил двух женщин. В процессе знакомства между злоумышленником и жертвами произошла ссора. В ходе конфликта, пока одна из жертв находилась в салоне автомобиля, Михаил Попков накинул на шею девушке на улице веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что новая знакомая не подает признаков жизни, фигурант расследования вернулся к машине, вывел из него вторую женщину, после чего убил ее аналогичным способом.

Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. Сегодня следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Piter.tv