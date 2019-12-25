Врачи не нашли противопоказаний для содержания Битцевского маньяка Пичушкина в "Полярной сове"

Александр Пичушкин останется отбывать срок заключения в ЯНАО.

Медико-санитарная часть сообщила об отсутствии препятствий и противопоказаний для нахождения "Битцевского маньяка" в колонии "Полярная сова", где он отбывает пожизненный срок. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости". Известно, что Александр Пичушкин в ходе рассмотрения судом его иска к ФСИН, в котором он просил перевести его в другое исправительное учреждение ближе российской столице, а также взыскать в свою пользу сто тысяч рублей морального вреда, отмечал, что из-за сложных климатических условий страдает от заболевания системы кровообращения второй степени. Он пояснил, что расположена в поселке Харп в ЯНАО и оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве.



Согласно материалам, в уголовном деле содержится справка медико-санитарной части о том, что препятствий и противопоказаний для нахождения Александра Пичушкина в указанном исправительном учреждении не имеется. По решению Замоскворецкого суда из российской столицы отказал мужчине в исковом заявлении. Позднее в региональном управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) уточнили, что фигурант расследования обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение. Однако оснований для этого не нашлось, из-за чего Алксандр Пичушкин обратился в суд.

Известно, что Александр Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в период с 1990 по 2000 года. Основным местом действия его преступлений становится Битцевский парк. Мужсина с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии. Речь идет о пожилых или малолетних, инвалидах и людях с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. Экспертиза продемонстрировала, что злоумышленник является вменяемым, однако у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля 2025 года уведомила общественность о том, что раскрыла причастность Александра Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. Сам мужчина заявил о готовности дать признательные показания.

