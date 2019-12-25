Мать "Битцевского маньяка" не может навещать его в колонии

Мать Александра Пичушкина объяснила, что не может добираться до "Полярной совы".

Мать Александра Пичушкина заявила, что лишена возможности посещать сына в колонии "Полярная сова" из-за дальности ее расположения. Соответствующее заявление сделали российские правоохранительные органы в материалах дела, касающегося пожизненного срока отбывания "битцевского маньяка". Ранее Александр Пичушкин подавал судебный иск к ФСИН, в котором просил перевести его в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к российской столице. Осужденный также рассчитывал взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве морального вреда. Однако ему было отказано в удовлетворении требований.

Напомним, что на счету Александра Пичушкина подтверждено 49 жертв. Преступник совершал убийства в период с 1990 по 2000 года. Основным местом его злодеяний стал Битцевский парк в Москве. Мужчина с особой жестокостью расправлялся с прохожими, которые находились в заведомо беспомощном состоянии. В октябре 2007 года Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным проведенной экспертизы, фигурант расследования является вменяемым, однако у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами. ФСИН в начале апреля 2025 года раскрыла причастность Александра Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин, произошедшим в столичном районе Северное Бутово. Сам злоумышленник рассказал о своей готовности дать признательные показания.

Фото: Piter.tv