Петербурженка жалуется на преследование экс-мужа с УДО после развода

Мужчина, освободившийся условно-досрочно, снял квартиру рядом и продолжает запугивать женщину с лета 2024 года.

В Санкт-Петербурге женщина по имени Кристина столкнулась с преследованием и угрозами со стороны бывшего мужа после расторжения брака. Ее историю опубликовал 78.ru.

Кристина приняла решение расстаться с Сергеем летом 2024 года. Однако с того момента экс-супруг начал ее преследовать и высказывать угрозы физической расправой. Брак пары не был долгим, но в семье уже рос ребенок. Вскоре мужчина стал применять к женщине физическую силу. Однажды он запер супругу в квартире, откуда ее пришлось вызволять сотрудникам МЧС.

Сразу после получения свидетельства о разводе Сергей снял жилье неподалеку и начал поджидать Кристину у дома. Он заматывал замки, стучал по ночам в дверь и заявлял, что спокойной жизни у нее не будет. Женщина неоднократно обращалась в полицию и фиксировала факты насилия, однако конкретных мер в отношении обидчика не принимается. Важно отметить, что на данный момент Сергей находится на условно-досрочном освобождении. Ранее он отбывал наказание за подделку и сбыт фальшивых денежных купюр.

Ранее на Piter.TV: в Финском заливе планируют выловить 800 тонн корюшки в 2026 году. В городе и области установлены ограничения на суточную добычу.

