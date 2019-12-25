"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание

Александр Пичушкин считает пожизненный срок заключения слишком суровым.

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, обжалуя свой приговор в Верховном Суде страны, просил назначить ему 25 лет лишения свободы вместо пожизненного срока. Соответствующее данные приводятся в официальных судебных документах, с которыми ознакомились журналисты информационного агентства "РИА Новости". ФСИН в начале апреля текущего года сообщила общественности сведения о том, что раскрыла причастность злоумышленника еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово. Россиянин указал на готовность дать признательные показания по криминальным эпизодам. Сейчас Александр Пичушкин отбывает наказание в колонии "Полярная сова", расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), за Полярным кругом.

Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы. текст документа

Ммужчина не согласен с приговором. Он пояснил, что по уголовному делу имеется "множество смягчающих обстоятельств". В частности фигурант указал на свое чистосердечное признание, а также добровольное сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие у него ранних судимостей. Однако Александр Пичушкин в Верховном Суде не добился смягчения наказания.

Напомним, что на счету преступника доказано 49 жертв. Россиянин совершал злодеяния в период с 1990 по 2000-е года. Основным местом убийств стал Битцевский лес, расположенный на территории Москвы.Мужсина с особой жестокостью расправлялся с людьми, которые находились в заведомо беспомощном состоянии. Речь идет о пенсионерах, малолетних, инвалидах и людях с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Александра Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы,фигурант расследования является вменяемым, однако у пациента наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

Мать "Битцевского маньяка" не может навещать его в колонии.

Фото: Piter.tv