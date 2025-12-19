NHK: убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению

Тэцую Ямагами признан виновным в предумышленном убийстве и нарушении законов по обороту огнестрельного оружия.

Окружной суд японской префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который в июле 2022 года застрелил экс-премьера страны Синдзо Абэ. Согласно информации от местного общественного телевидения (NHK), судебная инстанция удовлетворила требование прокуратуры и приговорила фигуранта расследования к пожизненному заключению.

Сторона защиты просила для подсудимого менее 20 лет лишения свободы. Адвокат полностью признал государственные обвинения в отношении своего клиента в предумышленном убийстве, а также нарушении национальных законов, контролирующих оборот огнестрельного оружия. Представители Ямагами настаивали на том, что мужчина совершил убийство под давлением ситуации вокруг религиозной организации "Церковь объединения".

Известно, что бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом из самодельного многоствольного устройства убил экс-премьера, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара, расположенного в юго-западной части острова Хонсю. СТрелка удалось схватить охраной политического лидера на месте трагедии. Во врем допросов мужчина рассказал, что решился на преступление из-за уверенности в связи Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей данной структуры. Она пожертвовала ей практически все свое финансовое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали правоохранительным органам, что с "Церковью объединения" поддерживали тесные контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиции. Весной 2025 года по решению судебной инстанции в Токио было решено распустить местную религиозную организацию.

Фото: YouTube / BBC News 中文