ФСИН опровергла попытку "архангельского Чикатило" выйти по УДО

Сергей Шипилов продолжает отбывать пожизненное заключение в "Черном дельфине".

Появившаяся в социальных сетях информация о якобы попытке осужденного россиянина Сергея Шипилова выйти на свободу по условно-досрочному освобождению не соответствует действительности. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-службу Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Распространяемая информация об отбывающем пожизненное лишение свободы осужденном Шипилове С. А. не соответствует действительности. пресс-служба ФСИН России

Ранее Telegram-канал Shot уведомил своих подписчиков в том, что Сергей Шипилов подавал на УДО, но получил отказ. В настоящее время мужчина отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин". По информации от источника СМИ, в период отбывания срока в 1998 году ему удалось выйти за пределы исправительного учреждения на правах водителя ассенизатора, после чего он убил девять женщин. Сотрудники колонии во время поездок осужденного за территорию его не сопровождали.

Путин провел рабочую встречу с директором ФСИН.

Фото: Piter.tv