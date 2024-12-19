Главе государства доложили о мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с директором ФСИН Аркадием Гостевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства доложили о работе ведомства, в том числе о мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. По словам Гостева, работа Института исправительных центров приносит положительные результаты. Он подчеркнул, что в стране созданы 400 исправительных центров с возможностью размещения в них 50 тысяч человек.

Также директор ФСИН отметил, что текущая работа приносит результаты по социализации и ресоциализации осужденных. Гостев заявил, что осужденные имеют право выходить за пределы исправительных центров и самостоятельно прибывают на места работы.

Видео: официальный сайт президента России