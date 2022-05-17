В Петербурге разыскивают 24-летнего мужчину за секс с несовершеннолетней

Подозреваемый является жителем Ставропольского края.

В пятницу, 22 сентября, в УМВД России по Выборгскому району обратилась женщина с заявлением, что в июле 24-летний мужчина вступил в половое сношение с ее дочерью 2008 года рождения в съемной квартире у станции метро "Озерки". Его разыскивают. Об это стало известно Piter.TV.

Подозреваемый, с которым несовершеннолетняя познакомилась в июне на Суздальском озере, является жителем Ставропольского края.

Семья не полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге тренера по плаванию задержала полиция за роман со школьницей.

Фото: Piter.TV