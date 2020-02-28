В Петербурге тренера по плаванию задержала полиция за роман со школьницей

В понедельник, 4 сентября, правоохранители установили, что тренер по плаванию из Петербурга завел роман с несовершеннолетней девушкой и находится на Приморском проспекте.
Как стало известно Piter.TV, подозреваемому на момент связи было 23 года, а девушке 13 лет. Случай произошел в 2022 году.
В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
На данный момент полиция успела задержать мужчину и выпустить под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Петербурге юноша почти два года развращал родную сестру.
Фото: pxhere
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