В Петербурге тренера по плаванию задержала полиция за роман со школьницей

В Волосовском районе Ленинградской области тренер по плаванию завел роман с девушкой 2007 года рождения. Его задержала полиция.

В понедельник, 4 сентября, правоохранители установили, что тренер по плаванию из Петербурга завел роман с несовершеннолетней девушкой и находится на Приморском проспекте.

Как стало известно Piter.TV, подозреваемому на момент связи было 23 года, а девушке 13 лет. Случай произошел в 2022 году.

В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

На данный момент полиция успела задержать мужчину и выпустить под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге юноша почти два года развращал родную сестру.

Фото: pxhere