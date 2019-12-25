В Петербурге нашли еще одну жертву рок-музыканта педофила

Мужчина предлагал несовершеннолетнему за деньги брать половой орган в рот.

Полиция Петербурга изобличила рок-музыканта, задержанного за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, еще в одном аналогичном преступлении. Очередной жертвой педофила стал подросток 2003 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что в период с 1 июня 2016 года по 30 ноября 2018 года задержанный совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика. В квартире дома №66/1 на проспекте Маршала Казакова за денежное вознаграждение он вводил в рот потерпевшего половой орган.

25 февраля в отношении подозреваемого возбудили еще одно уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу не изменилась.

В Петербурге женщина заявила на мужа, которого подозревает в изнасиловании своей дочери.

Фото: Piter.TV