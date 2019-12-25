В Петербурге женщина заявила на мужа, которого подозревает в изнасиловании своей дочери

Следователи возбудили несколько уголовных дел.

Следователь Василеостровского района возбудил уголовное дело об изнасиловании после обращения в полицию петербурженки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще 5 января 2021 года в полицию обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что 3 января около 18:00 в районе Шкиперского протока в своем автомобиле Мерседес Вито, ее 40-летний муж совершил половой акт в естественной форме с ее дочерью 16-летней дочерью. Предположительно, он совершал преступные деяния с 2015 года.

В этот же день у дома 15 по улице Опочинина подозреваемый был задержан. Следователем по Василеостровскому району 9 февраля было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132(Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет); п. "а" ч. 3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица); п. "а" ч.3 ст. 131 (Изнасилование несовершеннолетней).

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Фото: Piter.tv