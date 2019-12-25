В Петербурге подросток два месяца насиловал 12-летнего мальчика

В полицию обратился отец пострадавшего.

В полицию Петербурга поступило сообщение от директора завода дизельных запчастей. Он рассказал об изнасиловании своего 12-летнего сына. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

Мужчина обвинил в содеянном 16-летнего подростка. По словам заявителя, его сына совращали с ноября 2020 года по 11 января 2021 года.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под домашний арест.

Ранее директор школы-интерната обвинила отца ученицы в ее изнасиловании.

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