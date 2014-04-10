В Петербурге директор школы-интерната обвинила отца ученицы в ее изнасиловании

Мужчина совершал противоправные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери ни один раз.

Во вторник, 9 февраля, в полицию Петербурга обратилась женщина, работающая директором школы-интерната №2, и обвинила отца 12-летней ученицы в изнасиловании девочки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 25 января по 6 февраля девочка болела и проживала вместе с матерью в квартире на проспекте Героев. В этот период времени биологический отец ученицы неоднократно насиловал ее.

В настоящий момент отца-педофила разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы.

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