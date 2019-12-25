В Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы

Жительница Всеволожского района Ленобласти заявила в полицию на своего сожителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 2 февраля в 01:00 обратилась женщина, проживающая в поселке Бугры. Она рассказала, что ее сожитель из Республики Дагестан, с которым она жила 5 лет, в неустановленный период неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери В.
Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Составлена ориентировка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее извращенец из Петербурга шантажировал школьницу через интернет, требуя интимных фото.
Фото: Piter.tv
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