В Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы

Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Жительница Всеволожского района Ленобласти заявила в полицию на своего сожителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 февраля в 01:00 обратилась женщина, проживающая в поселке Бугры. Она рассказала, что ее сожитель из Республики Дагестан, с которым она жила 5 лет, в неустановленный период неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери В.

Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Составлена ориентировка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv