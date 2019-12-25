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В Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы
Сегодня, 9:04
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nastya960

В Ленобласти мужчина насиловал 15-летнюю дочь сожительницы

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Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Жительница Всеволожского района Ленобласти заявила в полицию на своего сожителя. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 2 февраля в 01:00 обратилась женщина, проживающая в поселке Бугры. Она рассказала, что ее сожитель из Республики Дагестан, с которым она жила 5 лет, в неустановленный период неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери В.

Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Составлена ориентировка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее извращенец из Петербурга шантажировал школьницу через интернет, требуя интимных фото.

Фото: Piter.tv

Теги: бугры, насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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