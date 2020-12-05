Извращенец из Петербурга шантажировал школьницу через интернет, требуя интимных фото

Жертвой педофила стала жительница Свердловской области 2007 года рождения.

В Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который через социальную сеть "ВКонтакте" шантажировал жительницу Свердловской области 2007 года рождения. Педофил требовал от нее интимных фотографий. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчина общался с девочкой в период с 11:00 11 мая до 18:00 22 мая 2020 года. Потерпевшая высылала свои интимные фотографии, боясь распространения личной информации.

Подозреваемого задержали в квартире на проспекте Героев. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Принуждение к действиям сексуального характера". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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