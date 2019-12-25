На Космонавтов отчим насиловал 7-летнюю падчерицу

В полицию на мужа заявила мама девочки.

Петербурженка заявила в полицию на своего мужа, которого подозревает в насилии над своей дочерью. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 января обратилась 29-летняя петербурженка. Она рассказала, что 25 января в период с 20:00 до 21:00 ее муж в их квартире на проспекте Космонавтов совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней дочери К.

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге 17-летний подросток насиловал 6-летнего мальчика.

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