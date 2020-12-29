В Петербурге 17-летний подросток насиловал 6-летнего мальчика

В полицию обратился отец ребенка.

Петербуржец обратился в полицию с заявлением о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его 6-летнего сына. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 января обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что в октябре 2020 и январе 2021 года некий 17-летний Д. совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 6-летнего сына О.

В 17:00 24 января у дома 4 по улице Тамбасова задержан подозреваемый Д. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце прошлого года стало известно, что охранник "Сергей" два месяца насиловал в строительном вагончике 7-летнего петербуржца.

Фото: Piter.tv