Охранник "Сергей" два месяца насиловал в строительном вагончике 7-летнего петербуржца

Сейчас его разыскивает полиция.

Сотрудник охраны Малой Октябрьской железной дороге на протяжении двух месяцев вступал в половые отношения с 7-летним школьником. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 декабря обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что в течение ноября-декабря в строительном вагончике, расположенном на Озерковском проспекте, 4, сотрудник охраны Малой Октябрьской железной дороги по имени "Сергей" совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летнего сына.

Меры к розыску преступника приняты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный через соцсеть совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа.

Фото: Piter.tv