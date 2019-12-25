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Неизвестный через соцсеть совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа
Сегодня, 9:15
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nastya960

Неизвестный через соцсеть совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа

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Преступник через социальную сеть "Вконтакте" отправлял сообщения в виде текста, аудиозаписей и фотографий сексуального характера.

Неизвестный преступник совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа через социальную сеть "ВКонтакте". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 декабря обратилась 46-летняя женщина из Кингисеппа. Она сообщила, что в период с 25 октября по 21 декабря неизвестный преступник через социальную сеть "Вконтакте" отправлял сообщения в виде текста, аудиозаписей и фотографий сексуального характера ее 11-летней дочери.

Запрос в социальную сеть "Вконтакте" отправлен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, совращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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