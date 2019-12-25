Неизвестный через соцсеть совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа

Преступник через социальную сеть "Вконтакте" отправлял сообщения в виде текста, аудиозаписей и фотографий сексуального характера.

Неизвестный преступник совращал 11-летнюю школьницу из Кингисеппа через социальную сеть "ВКонтакте". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 декабря обратилась 46-летняя женщина из Кингисеппа. Она сообщила, что в период с 25 октября по 21 декабря неизвестный преступник через социальную сеть "Вконтакте" отправлял сообщения в виде текста, аудиозаписей и фотографий сексуального характера ее 11-летней дочери.

Запрос в социальную сеть "Вконтакте" отправлен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери.

Фото: Piter.tv