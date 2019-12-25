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Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери
Сегодня, 9:03
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nastya960

Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери

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В полицию обратился 48-летний петербуржец.

В полицию обратился отец 3-летней девочки, который подозревает, что в ее отношении были совершены развратные действия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 48-летний петербуржец, который рассказал, что некий 49-летний Д., возможно, пытался совершить развратные действия в отношении его 3-летней биологической дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красном Селе парикмахер совратил 12-летнюю девочку.

Фото: pixabay

Теги: несовершеннолетняя, развращение, совращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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