Петербуржец подозревает знакомого в развращении своей 3-летней дочери

В полицию обратился 48-летний петербуржец.

В полицию обратился отец 3-летней девочки, который подозревает, что в ее отношении были совершены развратные действия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 48-летний петербуржец, который рассказал, что некий 49-летний Д., возможно, пытался совершить развратные действия в отношении его 3-летней биологической дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красном Селе парикмахер совратил 12-летнюю девочку.

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