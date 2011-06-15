Сумма ущерба составила около 12,3 млн рублей.

В Москве задержали жительницу столицы за содействие аферистам в обмане несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным следствия, 16-летней девушке позвонил якобы сотрудник госоргана и сообщил о взломе ее личного кабинета на портале "Госуслуг". Под предлогом "избежания уголовной ответственности" подростка убедили "задекларировать" семейные финансы и ценности, чтобы потом передать через таксистов, которые не подозревали об афере.

Сумма ущерба составила около 12,3 млн рублей. Сотрудники полиции вышли на след 20-летней жительницы Москвы. Выяснилось, что подозреваемая забрала деньги и ценности у таксистов, сдала украшения в ломбард и отправила наличность сообщникам через курьерскую доставку. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве