В Вологодской области лихача остановили поленом. Об этом сообщила сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Ермаково. Сотрудник полиции заметили автомобиль, который ехал с передними тонированными стеклами и с разбитым задним фонарем. Водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке и попытка скрыться. В одном из дворов лихач заехал в гаражный кооператив, выскочил из машины и побежал.

Очевидец погони, который ремонтировал крышу своего гаража, бросил под ноги водителя полено. В результате нарушитель споткнулся и упал. Сотрудники полиции задержали его. Отмечается, что водитель был пьян. В отношении мужчины составили семь протоколов об административных правонарушениях.

Видео: Telegram / Ирина Волк