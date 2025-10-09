В Батайске задержали двух человек за хищение аккумуляторных батарей для БПЛА

Ирина Волк сообщила о схеме, которую россиянин придумал для кражи у бывшего работодателя.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Батайска двух подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для беспилотных летательных устройств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В профильном ведомстве отметили, что материальный ущерб от действий злоумышленников оценивается в шесть миллионов рублей. Предварительно полиции известно, что фигурант расследования работал в компании, которая производит металлические конструкции. Мужчина знал, как охраняется местное предприятие. После своего увольнения он вместе с другом в течение полутора месяцев проникал на территорию организации и похищал чужое имущество. Во время обысков по местам жительства подозреваемых оперативниками обнаружено 668 аккумуляторных батарей.

Похищенное имущество изъято и передано законному владельцу. Силовую поддержку при задержании оказывали сотрудники Росгвардии. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу. Устанавливаются соучастники преступления и другие криминальные эпизоды.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк