  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:02
163
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Батайске задержали двух человек за хищение аккумуляторных батарей для БПЛА

0 0

Ирина Волк сообщила о схеме, которую россиянин придумал для кражи у бывшего работодателя.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Батайска двух подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для беспилотных летательных устройств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В профильном ведомстве отметили,  что материальный ущерб от действий злоумышленников оценивается в шесть миллионов рублей. Предварительно полиции известно, что фигурант расследования работал в компании, которая производит металлические конструкции. Мужчина знал, как охраняется местное предприятие. После своего увольнения он вместе с другом в течение полутора месяцев проникал на территорию организации и похищал чужое имущество. Во время обысков по местам жительства подозреваемых оперативниками обнаружено 668 аккумуляторных батарей.

Похищенное имущество изъято и передано законному владельцу. Силовую поддержку при задержании оказывали сотрудники Росгвардии.

Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу. Устанавливаются соучастники преступления и другие криминальные эпизоды.

В Иркутске задержали серийного похитителя говядины и лаваша.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк

Теги: батайск, беспилотники, ирина волк, кража, мвд, регионы, ростовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии