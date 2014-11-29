В Иркутске задержали серийного похитителя говядины и лаваша

Полицейские раскрыли пропажу из закусочной продуктов.

На территории города Иркутск российские правоохранительные органы задержали 37-летнего любителя шаурмы, похитившего из закусочной порядка 17 килограммов замороженной говядины и 22 пачки лаваша. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что с заявлением о преступлении в дежурную часть отдела полиции под номером восемь ранее обратился владелец закусочной. Он рассказал, что в ночное время неизвестный разбил стекло и похитил из павильона продукты питания. Также злоумышленник забрал из кассы свыше двух тысяч рублей. Заявитель оценил общий материальный ущерб на сумму почти 18 тысяч рублей.

Подозреваемый совершил еще несколько аналогичных преступлений в Ленинском округе областного центра. пресс-служба МВД по Иркутской области

В настоящее время фигурант расследования пойман. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное по статье 158 УгК РФ за кражу.

